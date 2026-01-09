Accendono un braciere per riscaldarsi intera famiglia intossicata | 3 bambini in ospedale

Una famiglia di Carugate, alle porte di Monza, è finita in ospedale dopo aver acceso un braciere per riscaldarsi. L’intera famiglia, composta da sei adulti e tre bambini, è stata intossicata a causa delle esalazioni. L’emergenza si è verificata in un contesto di freddo intenso, evidenziando i rischi legati all’uso di metodi non sicuri per il riscaldamento domestico.

