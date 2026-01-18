Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia a Monghidoro, in provincia di Bologna. Le esalazioni, potenzialmente letali, hanno causato gravi difficoltà respiratorie ai membri della famiglia, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare e prevenire rischi legati a questa sostanza insidiosa, spesso invisibile e incolore.

Monghidoro (Bologna), 18 gennaio 2025 - Esalazioni di monossido di carbonio che sarebbero potute essere letali per un'intera famiglia nigeriana residente nei pressi del centro di Monghidoro. L'allarme è scattato verso l'ora di pranzo e a chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio qualcuno della famiglia dicendo che non riuscivano a respirare. Incidente in A14, tamponamento tra furgone e auto: 4 feriti, gravissimo un bimbo di 2 mesi I soccorsi alla famiglia numerosa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con due mezzi, uno dal distaccamento della croce Rossa di Loiano e uno dall'ospedale, oltre che un'automedica, e i vigili del fuoco sia da Monzuno che da Monghidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monossido di carbonio: un'intera famiglia intossicata. L’allarme: “Non riusciamo a respirare”

Monossido di carbonio: famiglia intossicata, due bimbi piccoli ricoverati

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto una famiglia di Carmignano, nel Pratese, composta da due adulti e due bambini di sette e quattro anni. I membri della famiglia sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Si tratta di un incidente che evidenzia l'importanza di controlli e precauzioni per prevenire le intossicazioni da questo gas inodore e insidioso.

Dramma sfiorato a Carmignano: famiglia intossicata dal monossido di carbonio

A Carmignano, una famiglia residente nel comune mediceo ha rischiato un grave incidente a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio, che si è verificato all’inizio del 2026, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Interventi tempestivi hanno evitato il peggio, evidenziando l’importanza di controlli e precauzioni per prevenire situazioni di emergenza domestica legate a questa sostanza.

