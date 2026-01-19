Moda è morto Valentino Aveva 93 anni

È deceduto Valentino Garavani, rinomato stilista italiano, all'età di 93 anni. Figura di spicco nel mondo della moda, il suo nome rimane legato a eleganza e raffinatezza. Valentino è scomparso nella sua residenza a Roma, lasciando un’eredità duratura nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama della moda internazionale.

18.00 E' morto il grande stilista Valentino. Aveva 93 anni. Valentino Garavani, gigante della moda, si è spento nella sua residenza romana. La Camera ardente sarà allestita presso Pm23, in Piazza Mignanelli a Roma, mercoledì e giovedì. Il funerale si terrà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, nella Capitale, venerdì. Valentino era nato a Voghera in provincia di Pavia l'11 maggio 1932. Suo il "rosso Valentino" che l'ha reso unico.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni.

Leggi anche: Valentino, morto lo stilista e gigante della moda Made in Italy: aveva 93 anni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it