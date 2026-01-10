Inter-Napoli probabili formazioni | Neres non ce la fa salta San Siro

L’Inter e Napoli si preparano ad affrontarsi in un match atteso. Tuttavia, Neres non sarà della partita, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare l’appuntamento di San Siro. Le probabili formazioni sono state aggiornate di conseguenza, con i rispettivi staff che valutano le alternative disponibili. Un incontro che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato.

Alla fine Neres alza Bandiera bianca. Troppo pericoloso rischiarlo a San Siro con il dolore che non è ancora sparito. Da qui la decisione di non inserirlo neppure tra i convocati.

