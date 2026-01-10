Neres non ce la fa | salterà l' Inter
David Neres non prenderà parte alla partita tra Inter e Napoli a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, riportata durante la gara contro la Lazio il 4 gennaio. Le condizioni del giocatore non migliorano ancora, e pertanto resterà fuori dalla lista dei convocati. La sua assenza rappresenta una limitazione per l’attacco nerazzurro in questa importante sfida.
David Neres non sarà convocato per Inter-Napoli. Il brasiliano, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra rimediata il 4 gennaio contro la Lazio, ha ancora fastidio. Conte ha quindi deciso di non rischiarlo per la sfida di Serie A in programma domenica 11 gennaio alle 20:45. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Inter-Napoli, probabili formazioni: Neres non ce la fa, salta San Siro
Leggi anche: David Neres salterà la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia
Neres non ce la fa: salterà l'Inter - Il brasiliano, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra rimediata il 4 gennaio contro la Lazio, ha ancora fastidio. napolitoday.it
Napoli, Neres non ce la fa e salta l'Inter. Buongiorno verso la panchina - Il Napoli si avvicina al big match di domenica sera in casa dell'Inter con tanta voglia di tornare alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro il Verona. msn.com
Neres salta Inter Napoli!!!!
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.