Neres non ce la fa | salterà l' Inter

David Neres non sarà convocato per Inter-Napoli. Il brasiliano, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra rimediata il 4 gennaio contro la Lazio, ha ancora fastidio. Conte ha quindi deciso di non rischiarlo per la sfida di Serie A in programma domenica 11 gennaio alle 20:45. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

