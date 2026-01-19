milly carlucci pronta a tornare in onda con uno storico programma della televisione italiana

Milly Carlucci si prepara a tornare in televisione con uno dei programmi più rappresentativi della storia della TV italiana. Le prime informazioni indicano un ritorno che promette di consolidare la sua presenza nel panorama televisivo, offrendo agli spettatori un nuovo capitolo di intrattenimento e tradizione. Maggiori dettagli saranno disponibili presto, mentre l’attesa cresce per questa nuova fase della carriera della nota conduttrice.

Stando alle ultime voci di corridoio, in primavera Milly Carlucci dovrebbe tornare in onda su Rai 1 con uno storico programma della televisione italiana: Canzonissima. Ecco quando dovrebbe iniziare la trasmissione. Dopo il successo dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, che anche quest'anno ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, Milly Carlucci sta preparando il suo ritorno in tv. Secondo le indiscrezioni, in primavera la conduttrice tornerà in onda su Rai 1, riproponendo uno storico programma della televisione italiana. Di quale stiamo parlando? Nientemeno che di Canzonissima.

