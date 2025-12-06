Su Rai 1 potrebbe tornare un programma storico con Milly Carlucci | ecco di quale trasmissione si tratta

Rai Uno valuta il ritorno di un celebre talent: Milly Carlucci potrebbe riportare in prima serata un suo programma iconico, a più di dieci anni dall’ultima edizione. Scopriamo di seguito di quale format si tratta! Leggi anche: Ma Milly Carlucci e Maria De Filippi in che rapporti sono? Davvero non si sopportano? Spunta la verità Dopo il successo di numerosi programmi del sabato sera, Milly Carlucci potrebbe essere pronta a riportare su Rai Uno uno dei titoli più iconici del suo percorso televisivo. Con l’arrivo della primavera, la conduttrice, come previsto dal suo contratto, dovrebbe tornare alla guida di un nuovo show di prima serata, e secondo le indiscrezioni la Rai starebbe spingendo per il revival di Notti sul Ghiaccio, il talent ispirato al format inglese Dancing on Ice. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Su Rai 1 potrebbe tornare un programma storico con Milly Carlucci: ecco di quale trasmissione si tratta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Situazione da monitorare quella del centravanti irlandese che potrebbe tornare al Brighton - facebook.com Vai su Facebook

Una linea storica per valorizzare patrimonio e mobilità sostenibile: l’Archeotram potrebbe tornare attivo con l’avanzamento dei cantieri. Dettagli odisseaquotidiana.com/2025/09/lavori… #Trasporto #Roma Vai su X

Notti sul ghiaccio torna su Rai 1? - Dopo il successo di Ballando con le stelle, Notti sul Ghiaccio sarebbe il ritorno perfetto per Milly Carlucci, che potrebbe riportare in TV uno show molto gradito. novella2000.it scrive

Indiscrezione bomba: ecco perché Amadeus potrebbe tornare in Rai e a Sanremo! - Il rumor corre veloce: Amadeus potrebbe tornare in Rai, e non sarebbe un semplice rientro, ma un vero rilancio con nuovi programmi, un possibile access prime time estivo e persino un ritorno al Festiv ... Secondo msn.com

Ballando con le stelle 2025 stasera su Rai 1, le coppie e l'ospite: Andrea Delogu riuscirà a tornare in gara? - Dopo due settimane d'assenza, Andrea Delogu tornerà a Ballando con le stelle stasera, ma dovrà giocarsi il rientro in pista con altre due coppie: ecco tutte le anticipazioni di sabato 15 novembre. movieplayer.it scrive

L’Eredità, Rai 1 cancella la puntata di oggi ma Liorni va in onda lo stesso: dove lo vedremo - Rai 1 rivoluziona il palinsesto per la Coppa Davis: L’Eredità non va in onda sul primo canale il 21 novembre, ma Marco Liorni sarà comunque visibile ... Si legge su libero.it

Amadeus torna in Rai per condurre un programma speciale dedicato a Pippo Baudo? L’indiscrezione - Sembra che il conduttore sarà coinvolto in un progetto per celebrare Pippo Baudo. Si legge su msn.com

Apoteosi Italia in Coppa Davis, l'urlo di Camporese su Rai 1 e il santino di Sinner: "Brividi" - Rai 1 diventa la casa del tennis: tifo social, telecronaca senza Fiocchetti e un pomeriggio da brividi per gli azzurri, che battono la Spagna e si confermano campioni in Coppa Davis. libero.it scrive