Leggo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande cuore composto da rose bianche è stato portato al cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per l'ultimo saluto a Evan Delogu, il 18enne morto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Evan Delogu, il funerale con rito ortodosso: la sorella Andrea «distrutta». Milly Carlucci: «Ballando? Nonostante le disgrazie si va in onda»

