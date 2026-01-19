Un militare ha intentato una causa contro la Marina militare, denunciando l’esposizione all’amianto durante il servizio. Dopo un percorso legale, è stata riconosciuta l’infermità causata dall’amianto, che aveva incontrato a bordo delle navi e nei locali tecnici. La vicenda evidenzia i rischi professionali legati all’esposizione a sostanze nocive durante l’attività militare in ambito navale.

Aveva servito lo Stato in divisa, a bordo delle navi della Marina militare. Anni trascorsi tra sale macchine, tubazioni coibentate, locali tecnici dove l’ amianto era parte dell’arredamento. Non dichiarato, non segnalato. Solo fibre invisibili. Poi la malattia. E una seconda guerra, senza uniforme. È la storia di un ex militare che ha combattuto per oltre dieci anni contro lo stesso Stato che aveva servito, armato solo di cartelle cliniche, referti e pazienza. Una lunga battaglia amministrativa, fatta di dinieghi e silenzi, culminata solo ora in sede giudiziaria: la Corte dei Conti delle Marche ha riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria (Tabella A) per una patologia riconducibile all’esposizione professionale a fibre di amianto durante il servizio in Marina militare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Militare fa causa alla Marina: "A contatto con l’amianto". Riconosciuta l’infermità

Esposto all’amianto per 15 anni, riconosciuta maggiorazione economica

Un lavoratore esposto all’amianto per 15 anni ha ottenuto il riconoscimento di una maggiorazione economica, come comunicato dall’Osservatorio nazionale amianto. La decisione è stata presa dal tribunale di Nola, che ha accolto il ricorso presentato dall’interessato, evidenziando l’importanza di tutela e riconoscimento dei diritti delle persone esposte a sostanze pericolose.

