Esposto all’amianto per 15 anni riconosciuta maggiorazione economica

Un lavoratore esposto all’amianto per 15 anni ha ottenuto il riconoscimento di una maggiorazione economica, come comunicato dall’Osservatorio nazionale amianto. La decisione è stata presa dal tribunale di Nola, che ha accolto il ricorso presentato dall’interessato, evidenziando l’importanza di tutela e riconoscimento dei diritti delle persone esposte a sostanze pericolose.

Tempo di lettura: 2 minuti Esposto all'amianto: riconosciuta una maggiorazione economica. La decisione, stando a quanto fa sapere l'Osservatorio nazionale amianto attraverso un comunicato stampa, arriva dal tribunale di Nola che ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore M.B., riconoscendo il diritto alla maggiorazione contributiva per quindici anni di esposizione all'amianto nello stabilimento Sacelit di Volla, con un indennizzo pari a 150mila euro. "Per anni lo stabilimento – spiegano dall'Osservatorio – ha rappresentato uno dei simboli più controversi dell'industrializzazione campana: un luogo che garantiva lavoro e reddito a centinaia di famiglie, ma che allo stesso tempo nascondeva una minaccia silenziosa.

