Sentenza Videocolor | riconosciuta esposizione ad amianto

AGI - Una sentenza destinata ad avere effetti dirompenti sul piano sociale e previdenziale. Il tribunale di Roma, con la sentenza depositata il 26 giugno 2025 e oggi passata in giudicato, ha accolto integralmente il ricorso di un lavoratore dello stabilimento Videocolor di Anagni contro l'Inail, riconoscendo ufficialmente la natura professionale della patologia asbesto-correlata, il danno biologico permanente, e soprattutto l'esposizione qualificata ad amianto dal 1990 al 2006, per un totale di circa 16 anni. La decisione ha portato al rilascio del certificato ufficiale di esposizione ad amianto, atto fondamentale che consente al lavoratore di ottenere 8 anni di maggiorazione contributiva e quindi l' accesso immediato al prepensionamento. 🔗 Leggi su Agi.it

