Ha conquistato due giudici su tre con un piatto quasi perfetto Chi è il concorrente più anziano di sempre dello show di aspiranti chef

Nel debutto di MasterChef 15, Luciano, 92 anni, ha catturato l’attenzione dei giudici con un piatto quasi perfetto, conquistando due su tre giudici. La sua storia, il concorrente più anziano mai visto nel talent culinario, ha emozionato il pubblico e ha dato il via a una nuova emozionante stagione dello show.

Una storia che ha catturato l'attenzione di tutti nella prima puntata di MasterChef 15 è quella di Luciano, 92 anni, che ha stupito i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nonostante l'età avanzata, Luciano ha deciso di mettersi in gioco e iscriversi al programma di Sky. La sua passione per la cucina è nata quando sua moglie, ormai scomparsa, non poteva più cucinare. Oggi, oltre ad essere amministratore delegato di una piccola società di telecomunicazioni, ha conquistato i tre chef con la sua storia e il suo Live Cooking incredibile.

