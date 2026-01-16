L’autrice siciliana presenta il capitolo più difficile della sua saga, un percorso tra approfondimenti storici, tradizioni popolari e la necessità di risalire alle origini per comprendere appieno l’evoluzione dei personaggi e delle vicende narrate. Un’analisi che offre uno sguardo autentico e riflessivo sulla complessità degli eventi, mantenendo uno stile sobrio e accurato.

Con L'alba dei Leoni ha studiato ancora più a fondo la realtà storica dei Florio: c'è un evento particolare che l'ha colpita?«Quello che mi ha colpito di più è stato vedere come la popolazione, dopo quel terremoto devastante, ha reagito e si è rimessa in piedi. Questo è veramente degno di essere raccontato. Quella è terra complicata: trema e non permette sbagli». «Stefania è dinamica, non sa stare ferma», dice chi la conosce bene: questo è un ostacolo o un punto di forza per la Auci scrittrice?«È uno stato di fatto (ride), e se devo focalizzarmi su una sola cosa è un caos. Però se devo lavorare, lavoro in modo protestante, calvinista». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La scrittrice siciliana racconta il capitolo più complesso della saga che ha conquistato milioni di lettori, tra ricerca storica, radici popolari e il bisogno di tornare indietro per capire un’ascesa

La saga dei Florio torna alle origini: il nuovo romanzo di Stefania Auci.

