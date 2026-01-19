Milano partecipa alla Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da Istat e condotta da fio. Il progetto, che coinvolge 14 città metropolitane, mira a raccogliere dati accurati sulla popolazione senza fissa dimora. L’obiettivo è migliorare la comprensione delle esigenze di questa fascia di persone e favorire interventi più efficaci per il loro supporto.

(Adnkronos) – Anche Milano risponde presente. La città è tra le 14 città metropolitane coinvolte nella Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da Istat e condotta da fio.Psd: una grande azione collettiva che unisce istituzioni, operatori e cittadini per conoscere meglio il fenomeno della grave emarginazione adulta e contribuire a migliorare i servizi dedicati a chi vive in strada. La rilevazione si svolgerà nelle notti del 26, 28 e 29 gennaio 2026 e rappresenta un momento fondamentale di ascolto, osservazione e responsabilità condivisa. Conoscere è il primo passo per intervenire in modo più giusto ed efficace.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Senza fissa dimora, censimento “Tutti contano” anche a Bari. Puglia, lo scorso anno 21 morti La loro vita media era di 46,3 anni

A Bari e in tutta la Puglia, il censimento “Tutti contano” evidenzia la difficile condizione delle persone senza fissa dimora. Nel 2025, in Italia, sono stati registrati 414 decessi di persone senza dimora, con un’età media di 46,3 anni. Questi dati sottolineano la vulnerabilità di questa popolazione e l’importanza di intervenire per migliorare le condizioni di vita e prevenire ulteriori tragedie.

Leggi anche: L’attore senza fissa dimora era clickbait: ecco cosa ha davvero detto Kevin Spacey

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano, "tutti contano": ecco cosa è il progetto sui senza fissa dimora - La città è tra le 14 città metropolitane coinvolte nella Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da Istat e condotta da fio. adnkronos.com

"Se Roma ha la lupa, Milano ha l'Ornella. Siamo tutti qui per te, le persone che ti hanno voluto bene. Tu telefonavi tutti. Telefonate lunghissime e infinite, Quando sentivamo la tua voce, iniziavamo a disdire gli appuntamenti per la sera. Che privilegio parlare co - facebook.com facebook