Senza fissa dimora censimento Tutti contano anche a Bari Puglia lo scorso anno 21 morti La loro vita media era di 46,3 anni

A Bari e in tutta la Puglia, il censimento “Tutti contano” evidenzia la difficile condizione delle persone senza fissa dimora. Nel 2025, in Italia, sono stati registrati 414 decessi di persone senza dimora, con un’età media di 46,3 anni. Questi dati sottolineano la vulnerabilità di questa popolazione e l’importanza di intervenire per migliorare le condizioni di vita e prevenire ulteriori tragedie.

Nel 2025 in Italia hanno perso la vita in strada 414 persone senza dimora. Anche la Puglia, con 21 decessi rilevati, è parte di questa strage silenziosa, che vede l'età media delle vittime fermarsi a soli 46,3 anni, oltre 35 anni in meno rispetto alla media nazionale. Ma quante sono in totale le persone senza dimora? Come vivono, quali le loro condizioni e le loro necessità? A queste domande si proverà a rispondere con il censimento e la conta nazionali, previsti a fine mese nelle 14 città metropolitane, fra cui Bari. L'azione, promossa da Istat e coordinata da fio.PSD – Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora – è in programma il 26, 28 e 29 gennaio, con il supporto di migliaia di volontari in tutta Italia.

