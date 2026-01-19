Il Milan sta vivendo un momento delicato a causa di un doppio infortunio che coinvolge l’attaccante Fullkrug. Le parole di quest’ultimo assumono un’importanza significativa per la squadra e i tifosi, evidenziando l’impatto di questa situazione sulla rosa rossonera. La speranza è che il giocatore possa recuperare al più presto, permettendo al Milan di affrontare con maggiore serenità le prossime sfide di stagione.

Milan, i rossoneri vincono contro il Lecce 1-0 grazie al gol di Niclas Fullkrug e allungano il distacco dal quinto posto a 7 punti, restando in scia con l'Inter. Ecco le top news di Pianeta Milan del 19 gennaio 2026. Tutti pazzi per Fullkrug. Parole molto importanti dell'attaccante rossonero. Il parere di Ravezzani e un doppio infortunio pesante per il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>> Tutti pazzi per Niclas Fullkrug. Il tedesco si è sbloccato segnando il gol decisivo in Milan-Lecce 1-0. Ecco le parole di Franco Ordine: "Dalla camera in hotel, nei giorni scorsi, ignoti gli han portato via orologi e soldi per 500mila euro ma non gli hanno sottratto la sua vena magica per il gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutti pazzi per Fullkrug. Parole importanti. Doppio infortunio pesante

Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recuperoIl Milan ha subito una battuta d’arresto con l'infortunio di Niclas Fullkrug, che si è rotto un dito del piede.

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppoIl Milan si prepara a una giornata importante con aggiornamenti sulle trattative di mercato e novità dalla squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tutti pazzi per Palestra: Juve, Inter, Milan e Napoli sulle tracce dell'esterno - Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Juventus, Inter Milan e Napoli avrebbero messo gli occhi addosso a Marco Palestra, terzino destro di proprietà dell'Atalanta ma ... it.blastingnews.com

Milan-Inter, da lunedì in vendita i biglietti: tutti i dettagli - facebook.com facebook

Milan-Inter, da lunedì in vendita i biglietti: tutti i dettagli x.com