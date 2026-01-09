Milan Fullkrug si presenta in conferenza Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo

Il Milan si prepara a una giornata importante con aggiornamenti sulle trattative di mercato e novità dalla squadra. Oggi, 9 gennaio 2026, si svolge la conferenza stampa di Niclas Fullkrug, mentre si discutono le notizie relative al rinnovo di Maignan e alle ultime sul gruppo di Nkunku. Ecco le principali novità della giornata, in un quadro di continuità e attenzione alle strategie del club.

Le top news della giornata di oggi, 9 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: la conferenza stampa di Niclas Fullkrug, la novità sul rinnovo di Mike Maignan e le ultime su Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo Leggi anche: Milan, mercato di fuoco: Nkunku via in Turchia? Maignan, novità sul rinnovo. Davanti… Leggi anche: Milan, il rinnovo di Maignan a un passo. Le ultime in vista del Genoa e la conferenza stampa di Fullkrug Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cagliari-Milan, Allegri: Gabbia ok, Nkunku out. Fullkrug partirà dalla panchina; Il nuovo acquisto si presenta: Non ho un idolo particolare; Milan, Fullkrug è ufficiale: già in panchina contro il Cagliari; Fullkrug ufficiale al Milan: le cifre dell'operazione, il numero di maglia e 'quella maledizione'. Il nuovo attaccante del Milan, Niclas Fullkrug, si presenta ufficialmente ai suoi tifosi in conferenza stampa: le sue parole - Il nuovo attaccante del Milan, Niclas Fullkrug, si presenta ufficialmente ai suoi tifosi in conferenza stampa: le sue parole La conferenza stampa di presentazione al Milan di Niclas Fullkrug, nuovo nu ... calcionews24.com

Milan, Fullkrug si presenta: “Qui c’è grande qualità, so cosa posso dare alla squadra” - Il nuovo attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. spaziomilan.it

Conferenza stampa Fullkrug: l’attaccante tedesco si presenta ai suoi nuovi tifosi da Casa Milan - Conferenza stampa Fullkrug: l’attaccante tedesco, finora unico acquisto del mercato invernale del Milan, si presenta ai suoi nuovi tifosi Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si presenta in co ... milannews24.com

? PORCO DUE MA PERCHÉ FULLKRUG ?? SPERO CHE SALTI ?MAIGNAN SE NE VA ??

#Milan, #Fullkrug ha le idee chiare: "Il numero 9 per me significa fare gol. Spero di esserne all'altezza" #SerieA #SempreMilan x.com

Allegri analizza l'esordio di Fullkrug con il Milan "Non lo scopro certo io..." @acmilan - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.