Milan San Siro ti fa forte! Ma ora serve correre in trasferta

Il Milan conclude un avvio di 2026 ricco di sfide, con una vittoria importante contro il Lecce e il’esordio di Füllkrug in rossonero. Ora, dopo gli impegni in casa, la squadra si prepara alla trasferta, fondamentale per mantenere il ritmo e consolidare la posizione in campionato. Un momento di riposo e riflessione per affrontare con determinazione le prossime sfide.

Dopo tanta fatica, il meritato riposo. Il Milan ha chiuso un inizio di 2026 carico di impegni con la preziosa vittoria sul Lecce, sigillata dal primo squillo in rossonero di Niclas Füllkrug. Il successo di San Siro consente ai ragazzi di Massimiliano Allegri di restare in scia dell’Inter, sancendo la fine di un vero e proprio tour de force: cinque partite disputate in sedici giorni, dal debutto vittorioso di Cagliari del 2 gennaio fino al posticipo di ieri sera. Un mini ciclo di impegni ravvicinati che poteva essere rischioso per una rosa poco profonda, ma a conti fatti si può tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, San Siro ti fa forte! Ma ora serve correre in trasferta Milan, incubo neopromosse: anche il Sassuolo fa punti a San Siro. Serve una punta: Füllkrug o …Il Milan di Allegri pareggia 2-2 contro il Sassuolo di Grosso nella 15ª giornata di Serie A 2025-2026, confermando alcune difficoltà e la necessità di rinforzi. Leggi anche: Galli sul derby tra Inter e Milan: «San Siro è storia e gloria, ma serve uno stadio moderno» Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. MN - Presente per Milan-Lecce a San Siro anche Adriano Galliani - Presente a San Siro per la 21esima giornata di Serie A Enilive tra Milan e Lecce l'ex amministratore delegato rossonero e del Monza Adrieno Galliani, che in questa stagione ha spesso e ... milannews.it

MILAN, L’ESORDIO DI MODRIC A SAN SIRO | #Shorts

Milan–Inter: una notte che vale una stagione. San Siro chiama, il Milan Club Bisceglie risponde. Sali sul pullman con noi e vivi dal vivo una delle sfide più sentite dell’anno. TRASFERTA ORGANIZZATA IN PULLMAN Partenze da: Ruvo – Bari – Molfett - facebook.com facebook

