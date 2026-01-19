Milan-Lecce Jashari sullo Scudetto | È ancora presto

Dopo la partita tra Milan e Lecce della 21ª giornata della Serie A 2025-2026, Jashari ha commentato la situazione in classifica. Il giocatore rossonero ha sottolineato che, nonostante le recenti prestazioni, è ancora presto per fare previsioni sullo scudetto. Le sue parole riflettono un approccio equilibrato e concentrato sul proseguimento del campionato.

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita e sul suo ruolo: "La cosa più importante è aver vinto. Sono contento di aver aiutato. Posso giocare da 6, da numero 8, decide Allegri alla fine. Sono felice per ogni minuto e orgoglioso di questo viaggio rossonero. Un piacere e un orgoglio dare tutto in campo ogni giorno". Sullo Scudetto: "Penso che la squadra ha potenziale e qualità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

