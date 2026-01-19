A AEK Atene, Luka Jovic si è distinto segnando quattro gol contro il Panathinaikos, confermando il suo talento in campo. Mentre il Milan può contare su Niclas Fullkrug, in Grecia Jovic sta dimostrando di essere un attaccante di grande peso. Questo risultato sottolinea l'importanza di alcuni giocatori nel panorama calcistico europeo e le loro continue prestazioni in campionati competitivi.

Il Milan piazza la seconda vittoria consecutiva. Dopo il netto successo al 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fabregas, il Diavolo di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco 1-0, grazie al gol di Niclas Fullkrug. In occasione della 21^ giornata di Serie A, l'ex West Ham è entrato dalla panchina a circa trenta minuti dalla fine ed è risultato decisivo. Il suo colpo di testa è valso il ventesimo risultato di fila senza sconfitte. Sembra, dunque, che il Milan abbia trovato il suo numero 9 nel tedesco. Ma mesi fa, prima di Fullkrug, si parlava del fatto che il Milan le soluzioni in attacco le avesse in casa e se le fosse perse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nel derby di Atene, Super Jovic ha segnato un poker contro il Panathinaikos, consolidando il suo ruolo di protagonista con la AEK. Dopo aver già segnato tre volte nell’incontro precedente, l’attaccante ex Milan si conferma tra i punti di riferimento della squadra, contribuendo a un risultato netto di 4-0. Con sette reti stagionali, Jovic si sta affermando come elemento chiave nel percorso di riscatto della formazione ateniese.

