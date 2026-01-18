Nel derby di Atene, Super Jovic ha segnato un poker contro il Panathinaikos, consolidando il suo ruolo di protagonista con la AEK. Dopo aver già segnato tre volte nell’incontro precedente, l’attaccante ex Milan si conferma tra i punti di riferimento della squadra, contribuendo a un risultato netto di 4-0. Con sette reti stagionali, Jovic si sta affermando come elemento chiave nel percorso di riscatto della formazione ateniese.

La nuova vita calcistica di Luka Jovic in Grecia sta proseguendo a suon di gol. L'ex Milan e Fiorentina, ora in forze all'AEK Atene, ha messo a segno una quadripletta nel derby cittadino contro i rivali del Panathinaikos, terminato 4-0. Un bottino importante, impreziosito da un elemento che rende molto felici i nuovi tifosi greci di Jovic. Dei 14 gol stagionali, ben 7 sono stati messi a segno proprio nel derby di Atene. Oltre alle 4 reti di questa sera, infatti, il serbo ne aveva già segnate 3 nel match di andata, terminato 3-2. Nonostante sia solo la prima stagione con la maglia dell'AEK Atene, con questo poker Jovic è già entrato nella storia del club greco.

🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Super Jovic nel derby di Atene: poker al Panathinaikos e AEK in paradiso

Leggi anche: Ex Milan, il 2025 di Jovic: i suoi numeri all’AEK Atene

Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Aek Atene 0-1, via al secondo tempo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Una vittoria voluta, sudata e, finalmente arrivata. Elisabetta Cocciaretto ha superato la numero 30 al mondo, l'americana Iva Jovic e con il punteggio di 6-4; 6-4; vince il WTA di Hobart. Per Elisabetta si tratta del secondo trofeo in carriera che le consente di dive - facebook.com facebook

SUPER COCCIARETTO A HOBART! L'azzurra conquista il suo secondo titolo WTA in carriera, concludedo una settimana pressoché perfetta con ua vittoria in due set su Iva Jovic (6-4 6-4). Solo un set perso in tutto il torneo. x.com