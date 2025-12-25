Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 202526 di Luka Jovic all'AEK Atene. Ecco i suoi numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, il 2025 di Jovic: i suoi numeri all’AEK Atene

Leggi anche: Fiorentina-Aek: Vanoli vuole vincere. E schiera Gud con Dzeko. I greci sperano nei gol di Jovic. Formazioni

Leggi anche: Ex Milan, il 2025 di Simic: i suoi numeri all’Al-Ittihad

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Jovic show in Grecia: l'ex Milan decide il derby di Atene con una tripletta; Reijnders, Perisic e Budimir in gol: ma quante espulsioni. Il weekend degli ex Serie A; Lo Strasburgo chiude primo. L'Aek agli ottavi con una rimonta incredibile; Milan, la scelta di Fullkrug sul numero di maglia: ha preso la 9, non teme la maledizione infranta solo da Giroud.

Jovic show in Grecia: l'ex Milan decide il derby di Atene con una tripletta - Luka Jovic ha firmato una grandiosa tripletta, decidendo la sfida contro il Panathinaikos di Davide Calabria. calciomercato.com

Come sta andando Jovic all'Aek Atene: la tripletta al Panathinaikos e la nuova vita dell'ex Milan che segna più di Gimenez - Il centravanti serbo ha deciso il derby di Atene tra la sua nuova squadra, l’AEK Atene, e i rivali del Panathinaikos con una tripletta show che lo rilancia in quella che è ... calciomercato.com

Come sta andando Jovic all'Aek Atene: la tripletta al Panathinaikos e la nuova vita dell'ex Milan che segna più di Gimenez - Il centravanti serbo ha deciso il derby di Atene tra la sua nuova squadra, l’AEK Atene, e i rivali del Panathinaikos con una tripletta show che lo rilancia in quella che è ... msn.com