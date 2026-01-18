Chievo-Milan Futuro Oddo | Ecco gli aspetti dove dobbiamo migliorare di più

Al termine della partita vinta per 3-1 contro il Chievo Verona, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve concentrarsi per migliorare. In questa analisi, l’allenatore ha evidenziato le aree di crescita e i punti su cui lavorare per rafforzare le prestazioni future. Di seguito, le sue parole e le considerazioni sul percorso di sviluppo della squadra.

Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, ha parlato al termine della trasferta vinta per 3-1 in casa del Chievo Verona. Ecco le sue parole. Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato al termine della trasferta vinta per 3-1 in casa del Chievo Verona nell'ultimo turno di Serie D grazie alla doppietta di Chaka Traorè ed al gol di Emanuele Sala.

Alle ore 18:00 si disputa Chievo-Milan Futuro, partita valida per la 20ª giornata della Serie D 202526. Di seguito le formazioni ufficiali: Oddo propone subito Sardo dal primo minuto, mentre le due squadre scendono in campo con le formazioni complete e pronte a competere. Un incontro importante per la classifica e per valutare le strategie delle rispettive rose. Chievo-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Ecco le principali informazioni su Chievo-Milan Futuro, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00. In questa pagina troverai dati sui numeri delle due squadre e le modalità per seguire la partita, offrendo un quadro completo e aggiornato per gli appassionati di calcio. INTERVISTA POST PARTITA || MILAN FUTURO - CHIEVOVERONA 3-2 | MISTER CACCIATORE Il Milan Futuro batte in trasferta il Chievo Verona 3 a 1. Doppietta di Chaka Traorè (1 su rigore) e gol di Sala (il secondo) per i rossoneri. Il #MilanFuturo aggancia il Chievo e il Brusaporto al secondo posto a 34 punti a -6 dal primo posto occupato dalla Folgore x.com Chievo-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS

