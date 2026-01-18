Chievo-Milan Futuro le formazioni ufficiali | Oddo lancia subito Sardo dal primo minuto

Alle ore 18:00 si disputa Chievo-Milan Futuro, partita valida per la 20ª giornata della Serie D 202526. Di seguito le formazioni ufficiali: Oddo propone subito Sardo dal primo minuto, mentre le due squadre scendono in campo con le formazioni complete e pronte a competere. Un incontro importante per la classifica e per valutare le strategie delle rispettive rose.

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una trasferta molto difficile. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. L'ex squadra di Serie A è una delle favorite per la promozione diretta in Serie C e sta giocando una buona stagione fino a questo momento. I gialloblù arrivano con 34 punti e sono secondi nel gruppo B della Serie D, a 5 punti dalla copolista Folgore. Ultima partita del Chievo lo 0-0 contro la Casatese. Il Milan Futuro di Oddo sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi: al momento i rossoneri sono quinti e arrivano dalla sconfitta interno contro il Pavia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ecco le formazioni ufficiali di Leon-Milan Futuro, la sfida odierna tra le squadre di settore giovanile. Massimo Oddo ha deciso di schierare Ibrahimovic in attacco, confermando la fiducia nel suo percorso di crescita.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Castellanzese, valida per il campionato di Serie D. Massimo Oddo conferma ancora Asanji e Ibrahimovic tra i titolari, pronti a scendere in campo per la sfida contro il Varesina.

