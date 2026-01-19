Milan Furlani | Commisso ci mancherà Al calcio italiano lascia il Viola Park | spero che …

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha commentato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, durante l’assemblea della Lega Serie A. Ricordando Commisso, ha espresso il suo rammarico per la perdita di una figura importante nel calcio italiano e ha riferito che il Fiorentina lascerà il Viola Park, augurandosi che questa scelta possa portare benefici alla squadra e al movimento.

Qualche giorno fa è morto, in seguito ad una malattia, Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina: aveva 76 anni. La sua scomparsa ha generato un senso di vuoto nel mondo del calcio italiano, che aveva accolto l'imprenditore italo-statunitense nel giugno 2019, quando aveva rilevato il club viola con molto entusiasmo. Sotto la gestione Commisso, la Fiorentina ha disputato due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Il suo lascito ai gigliati? Il Viola Park, centro sportivo all'avanguardia. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha voluto ricordare la figura di Commisso stamattina, al suo arrivo all'assemblea della Lega Serie A, in una breve dichiarazione a 'TuttoMercatoWeb'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Antognoni ricorda Commisso: «Il Viola Park è un’eccellenza che rimarrà come regalo di Rocco»

Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e attuale capo delegazione dell’Under 21, ricorda Rocco Commisso evidenziando il valore del Viola Park come un’eccellenza che resterà come un importante regalo lasciato dal presidente. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Antognoni sottolinea l’impatto positivo di questa realizzazione per il club e il suo patrimonio sportivo.

Il calabrese Commisso alla guida della "Viola" tra alti e bassi: la creazione del Viola Park e il "sogno" stadio rimasto nel cassetto

Il calabrese Commisso guida la Fiorentina attraverso momenti di incertezza, tra successi e difficoltà. La creazione del Viola Park rappresenta un passo importante nel progetto del club, mentre il sogno di uno stadio di proprietà rimane un obiettivo ancora da realizzare. Nonostante le sfide personali e professionali, Commisso continua a sostenere la squadra, mantenendo saldo l’impegno verso il futuro della Fiorentina.

