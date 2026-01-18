Antognoni ricorda Commisso | Il Viola Park è un’eccellenza che rimarrà come regalo di Rocco

Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e attuale capo delegazione dell’Under 21, ricorda Rocco Commisso evidenziando il valore del Viola Park come un’eccellenza che resterà come un importante regalo lasciato dal presidente. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Antognoni sottolinea l’impatto positivo di questa realizzazione per il club e il suo patrimonio sportivo.

L'ARRIVO A FIRENZE «Quando Rocco arrivò a Firenze ero sostanzialmente l'unico dirigente viola, e fra l'altro accadde in un momento nemmeno semplice. Ero club manager, non ricordo esattamente, ma resta il fatto che lo accolsi in quanto punto di riferimento della società. Praticamente sono colui che lo ha introdotto a Firenze, lui e Joe Barone. E quel giorno, con diecimila tifosi della Fiorentina ad accoglierlo e io a fargli da Cicerone, beh, chi se lo scorda più».LA PRIMA IMPRESSIONE «Gli dissi: "Vedrai che questa città ti coinvolgerà" e così è stato. E glielo dissi non solo in veste di "trait d'union" fra lui nuovo proprietario e Firenze, ma perché era pieno di entusiasmo e la città con lui».

Giovanni Antognoni ricorda Rocco Commisso, sottolineando il suo entusiasmo e i grandi sogni, tra cui il progetto del Viola Park. L'ex presidente della Fiorentina viene descritto come persona appassionata, che ha lasciato un importante patrimonio, tra cui le tre finali raggiunte. La bandiera viola si fa portavoce di questa memoria, testimonianza dell’impegno e della visione di Commisso per il club.

Rocco Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio italiano, è venuto a mancare all’età di 76 anni. Presidente della Fiorentina, è stato noto per il suo impegno nel progetto Viola Park e per il sogno di uno stadio tutto suo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la società e gli appassionati, lasciando un’eredità di visione e passione nel cuore del calcio toscano.

