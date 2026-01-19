Milan Füllkrug entra segna e poi dichiara | C’è una ragione se lottiamo per la vetta

Nel match tra Milan e Lecce, Niclas Füllkrug ha fatto il suo ingresso al 73' e ha subito segnato di testa, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. L’attaccante tedesco, arrivato nel mercato invernale, ha dichiarato che la squadra lotta per la vetta della classifica, sottolineando l’importanza del suo apporto nel percorso stagionale del Milan.

Sono bastati 3' a Niclas Füllkrug, attaccante giunto al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, per decidere la complicata sfida di 'San Siro' ieri sera contro il Lecce. Dentro al 73' al posto di Christian Pulisic, al 76' il tedesco ha spedito, di testa, il pallone in fondo al sacco, alle spalle di Wladimiro Falcone fino a quel momento para-tutto, sul pregevole cross di Alexis Saelemaekers dalla destra. La Curva Sud, cuore del tifo rossonero, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, gli ha già dedicato un coro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo Milan-Lecce, Niclas Füllkrug ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione nel percorso del Milan. L’attaccante ha sottolineato come questi elementi siano alla base della posizione di vertice raggiunta dalla squadra in campionato. Le sue parole riflettono l’impegno collettivo e la crescita costante, fattori chiave nel percorso della formazione rossonera nella stagione 2025-2026.

Nelle parole di Füllkrug emerge la soddisfazione di tornare a segnare dopo un lungo periodo. Il calciatore tedesco sottolinea l’importanza della squadra e la motivazione che lo spinge a dare il massimo in ogni partita. La sua gratitudine per l’opportunità di rappresentare la maglia e la fiducia nel gruppo sono elementi chiave per continuare a migliorare.

