Dopo Milan-Lecce, Niclas Füllkrug ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione nel percorso del Milan. L’attaccante ha sottolineato come questi elementi siano alla base della posizione di vertice raggiunta dalla squadra in campionato. Le sue parole riflettono l’impegno collettivo e la crescita costante, fattori chiave nel percorso della formazione rossonera nella stagione 2025-2026.

Niclas Füllkrug, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su come sta dopo questa settimana complicata: "Sono sempre rilassato, ho sempre fiducia. È stato bellissimo segnare il primo gol in questo stadio. Stavo aspettando questo gol e sono molto felice" Su come si sta ambientando e se pensa di poter diventare titolare: "I primi giorni sono stati incredibili, c'è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Füllkrug dopo Milan-Lecce: “C’è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta”

Gimenez sta valutando se operarsi o meno, il Milan intanto tratta per Füllkrug (Fabrizio Romano)

Santiago Gimenez è fermo da settimane a causa di un infortunio alla caviglia e sta valutando se sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel frattempo, il Milan sta trattando per l'acquisto di Füllkrug, con Fabrizio Romano che fornisce aggiornamenti sui movimenti di mercato.