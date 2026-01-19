Nelle parole di Füllkrug emerge la soddisfazione di tornare a segnare dopo un lungo periodo. Il calciatore tedesco sottolinea l’importanza della squadra e la motivazione che lo spinge a dare il massimo in ogni partita. La sua gratitudine per l’opportunità di rappresentare la maglia e la fiducia nel gruppo sono elementi chiave per continuare a migliorare.

Alla seconda presenza a San Siro può già vantare un coro della Sud che intona "Füllkruuug, Füllkruuug" avendo poche rime a disposizione. Conta la sostanza, per i tifosi come per Niclas, il centravanti d’area che al Milan mancava da un po’. Bastano tre minuti: dentro dopo ventotto del secondo tempo per sbloccare una partita che non voleva sbloccarsi, Füllkrug trova in fretta la combinazione. "Mi sentivo pronto e ho ricevuto un grande assist da Saelemaekers, cross così sono il sogno di ogni attaccante. È stato bellissimo segnare il primo gol in questo stadio". Su Niclas piove l’abbraccio della curva e quello di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Füllkrug: "Bello far gol così, c'è una ragione se stiamo lassù"

Füllkrug dopo Milan-Lecce: “C’è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta”

Dopo Milan-Lecce, Niclas Füllkrug ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione nel percorso del Milan. L’attaccante ha sottolineato come questi elementi siano alla base della posizione di vertice raggiunta dalla squadra in campionato. Le sue parole riflettono l’impegno collettivo e la crescita costante, fattori chiave nel percorso della formazione rossonera nella stagione 2025-2026.

