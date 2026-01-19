milan cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana elliott uscirebbe di scena

A Milano, il Cardinale si avvicina a un rifinanziamento previsto entro poche settimane, con Elliott che potrebbe uscire dalla gestione. RedBird sta lavorando per estinguere anticipatamente il vendor loan, in scadenza nel 2028, grazie a un pool di investitori che garantirà i fondi necessari per rimborsare la famiglia Singer. La ristrutturazione finanziaria si inserisce in un quadro di consolidamento e rinnovamento della gestione.

Gerry Cardinale sta lavorando al rifinanziamento con il quale estinguere in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro, più interessi, concesso dal fondo Elliott e in scadenza nel 2028. L'operazione è avviata e potrebbe concludersi nell'arco di qualche settimana. A garantire a RedBird i soldi necessari per rimborsare la famiglia Singer un pool di investitori che vede nel Milan un'occasione interessante visti i tre bilanci consecutivi chiusi in attivo e l'operazione stadio. Cardinale ha acquistato il Milan nell'estate 2022, dopo la vittoria dell'ultimo scudetto, dando al club un enterprise value di 1,2 miliardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cardinale è vicino a ripagare Elliott. Un manager del tennis può prendersi il Milan

Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan. Redbird si prepara a completare l’operazione, mentre si discute anche della possibile successione alla guida del club, con il nome di Calvelli, ex dirigente ATP, come possibile nuovo amministratore delegato. L’attenzione resta alta sulle evoluzioni della transizione societaria del club rossonero.

