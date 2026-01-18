Cardinale è vicino a ripagare Elliott Un manager del tennis può prendersi il Milan

Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan. Redbird si prepara a completare l’operazione, mentre si discute anche della possibile successione alla guida del club, con il nome di Calvelli, ex dirigente ATP, come possibile nuovo amministratore delegato. L’attenzione resta alta sulle evoluzioni della transizione societaria del club rossonero.

Redbird pronto a rimborsare il prestito da più di mezzo miliardo. Al posto dell’ad Furlani si fa il nome di Calvelli (ex capo dell’Atp). Potrebbe partire con il botto il 2026 del Milan. Le novità in casa rossonera non riguardano l’acquisto di un nuovo bomber, il sogno della maggior parte dei tifosi delusi dal rendimento di Santiago Giménez e Christopher Nkunku ma anche dall’arrivo poco pubblicizzato di un panzer un po’ sgualcito come Niclas Füllkrug, bensì l’assetto societario. 🔗 Leggi su Laverita.info

Moretto: “RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan”

Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell’accordo per il pagamento del debito. Si prospettano inoltre eventuali cambiamenti nella gestione societaria del Milan. Queste novità potrebbero influenzare il futuro del club e le sue strategie, in un contesto di importanti ristrutturazioni finanziarie e di mercato.

