Galliani Milan il ritorno in rossonero resta aperto | tutto dipende dall’uscita di Elliott
Galliani Milan, il ritorno dello storico ad resta ancora aperto: tutto dipenderà dall’uscita di Elliott. Le ultimissime Il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan continua ad accendere il dibattito tra i tifosi rossoneri. A fare chiarezza è stato Carlo Pellegatti, storico giornalista vicino all’ambiente milanista, che in un recente video su YouTube ha delineato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Le speranze scudetto per il Milan e il pensiero su Allegri... Ha ragione Galliani #galliani #milan #allegri #milanpress
