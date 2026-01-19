Milan 20 gare senza ko | striscia storica in Serie A

Il Milan ha stabilito un nuovo record in Serie A, mantenendo imbattuta la squadra per 20 gare consecutive. Con 13 vittorie e 7 pareggi, questa serie rappresenta un risultato significativo nel campionato italiano. La prestazione dimostra continuità e solidità, contribuendo a rafforzare la posizione in classifica e a sottolineare il buon andamento della squadra nel corso della stagione.

Serie positiva che entra nella storia. Il Milan ha raggiunto 20 partite consecutive senza sconfitte nello stesso campionato di Serie A, con un bilancio di 13 vittorie e 7 pareggi. È la prima volta che accade per i rossoneri dal periodo compreso tra settembre 1992 e marzo 1993, quando la squadra allora guidata da Fabio Capello arrivò a 23 gare utili di fila (17 vittorie e 6 pareggi). Il dato certifica la continuità del Milan in questa stagione e lo colloca in un solco storico di alto livello. Il record statistico è stato segnalato da Opta, riferimento internazionale per l’analisi dei dati calcistici. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan prosegue il suo percorso in Serie A con 18 partite consecutive senza sconfitte, mantenendo un rendimento solido. La recente sfida contro la Fiorentina si è conclusa con un pareggio 1-1, consolidando questa serie positiva. Un risultato che, oltre a testimoniare la stabilità della squadra, rappresenta un record che non si verificava da oltre vent’anni.

