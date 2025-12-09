Roma il sorprendente mal di pareggio | 20 gare senza un pari

Dopo uno straordinario inizio di campionato in cui si era persino toccato il primato in classifica in solitaria, seppur solo per una settimana, la Roma subisce una forte battuta d’arresto. La sconfitta rimediata domenica scorsa all’ Unipol Domus contro il Cagliari è arrivata come una vera doccia fredda per gli uomini di Gasperini, che ormai da giorni sembrano aver smarrito quel fuoco mostrato fino alla tredicesima giornata. Con il gol siglato dal numero dieci cagliaritano Gaetano, i giallorossi hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un evento mai verificatosi nel 2025. Un dato significativo, soprattutto considerando che non accadeva da novembre 2024, quando la Roma perse prima in casa contro il Bologna e, pochi giorni dopo, al Diego Armando Maradona contro il Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

