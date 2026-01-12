Milan non brillante ma solido | 18 gare consecutive senza sconfitta Ecco da quando non accadeva

Il Milan prosegue il suo percorso in Serie A con 18 partite consecutive senza sconfitte, mantenendo un rendimento solido. La recente sfida contro la Fiorentina si è conclusa con un pareggio 1-1, consolidando questa serie positiva. Un risultato che, oltre a testimoniare la stabilità della squadra, rappresenta un record che non si verificava da oltre vent’anni.

Il Milan pareggia 1-1 a Firenze contro la Fiorentina e allunga a 18 la striscia di imbattibilità in Serie A, registrando un dato importante, che non si verificava da più di 20 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

