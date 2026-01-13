Julio Iglesias accusato da due ex domestiche per abusi del 2021 | Ci ha usato come schiave sessuali

Nel 2021, due ex domestiche hanno accusato il cantante Julio Iglesias di aver subito abusi sessuali mentre lavoravano come dipendenti nelle sue ville ai Caraibi. Le accuse, denunciate ufficialmente, sollevano questioni sulla condotta dell’artista e il rispetto dei diritti delle persone impiegate come collaboratrici domestiche. La vicenda è attualmente oggetto di indagini e rappresenta un esempio di come tali accuse possano influenzare la reputazione pubblica di figure pubbliche di rilievo.

Due donne accusano il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti interne nelle sue ville ai Caraibi. La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con U nivision Noticias, basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista. Secondo quanto riportato, le due donne affermano di aver lavorato per l’artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un “clima di controllo, molestie e terrore” nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Julio Iglesias accusato da due ex domestiche per abusi del 2021: “Ci ha usato come schiave sessuali” Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Procura spagnola apre un'inchiesta su aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias; Sciopero oggi 13 gennaio, dai taxi alla scuola: chi si ferma; Stop al freddo, temperature su e torna la pioggia: da quando, il meteo; Sanzioni, inflazione e crollo del rial: così è nata la nuova rivolta in Iran. Julio Iglesias, il cantante 82enne accusato di violenza da due ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore» - Il cantante Julio Iglesias, il cantante spagnolo oggi 82enne, è stato accusato da due ex dipendenti che hanno lavorato nelle sue residenze ... msn.com

Julio Iglesias accusato di molestie e violenze da due ex dipendenti: i racconti choc - Gli episodi di violenza denunciati da una domestica e una fisioterapista si sarebbero consumati nelle case vacanza del cantante nel 2021 ... msn.com

Julio Iglesias, il cantante accusato di aggressione sessuale da due dipendenti - Due testate spagnole riportano le testimonianze di una collaboratrice domestica e una fisioterapista che lavoravano nel 2021 nelle ville dell’artista ai Caraibi ... repubblica.it

Julio Iglesias, il cantante 82enne accusato di violenza da due ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore» - facebook.com facebook

Julio Iglesias accusato da 2 ex dipendenti di aggressioni sessuali. Nell'inchiesta esclusiva di elDiario e Univision Noticias sono riportati gravi abusi #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.