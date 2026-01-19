Meteo Roma del 19-01-2026 ore 06 | 15

Il meteo di Roma del 19 gennaio 2026 alle 06:15 prevede una giornata con molte nuvole e condizioni di tempo stabile, con alcune deboli piogge possibili nelle zone interne. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, senza particolari fenomeni intensi. È consigliabile monitorare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni durante la giornata.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 06-01-2026 ore 19:15

Il meteo di Roma del 6 gennaio 2026 prevede condizioni generalmente stabili in tutta la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature stabili e senza particolari fenomeni. Nel corso del pomeriggio, si potrebbero verificare leggere variazioni, ma il tempo rimarrà asciutto. In serata e durante la notte, si prevede un ulteriore miglioramento con assenza di precipitazioni, mantenendo le temperature nella norma stagionale.

Meteo Roma del 06-01-2026 ore 06:15

Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord. La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibili piogge sparse, soprattutto nelle zone appenniniche e lungo le regioni centrali. In generale, le temperature si manterranno stabili o in diminuzione, con un calo più marcato al Nord. Le condizioni evolveranno nel corso della giornata, con una tendenza a un tempo più instabile nel pomeriggio e in serata

