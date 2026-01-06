Il meteo di Roma del 6 gennaio 2026 prevede condizioni generalmente stabili in tutta la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature stabili e senza particolari fenomeni. Nel corso del pomeriggio, si potrebbero verificare leggere variazioni, ma il tempo rimarrà asciutto. In serata e durante la notte, si prevede un ulteriore miglioramento con assenza di precipitazioni, mantenendo le temperature nella norma stagionale.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni in velocità bassa in pianura padana e serena altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero si trova mento ma tempo ancora asciutto Salvo di Pino misura Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo un della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la terra e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 m tra Umbria e Marche tiene 1600 m dell'Abruzzo Azzu dal mattino locali pioggia in Sardegna in campagna asciutta altrove clusit è regolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni tra la serata era notte lievitazione in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabile in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di Vi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

