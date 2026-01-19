Violenza giovanile don Patriciello | Ok a metal detector a scuola ma da soli non bastano

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, si esprime sulla proposta del ministro Valditara di installare metal detector nelle scuole come misura contro la violenza giovanile. Pur considerando questa iniziativa utile, sottolinea che da sola non rappresenta una soluzione completa, evidenziando l'importanza di interventi più ampi e multidisciplinari per affrontare efficacemente il fenomeno.

Don Patriciello esprime il suo parere sulla presenza dei metal detector nelle scuole, sottolineando che, sebbene siano strumenti utili, da soli non sono sufficienti a garantire la sicurezza degli studenti. Riconosce l’importanza di iniziative preventive e di un impegno condiviso per creare ambienti scolastici più sicuri, evidenziando la necessità di strategie integrate che coinvolgano istituzioni e comunità.

Violenza a scuola, Valditara: "Metal detector e rivoluzione culturale"

La crescente preoccupazione per la sicurezza nelle scuole ha portato a proposte come l'uso dei metal detector e a un approfondimento della cultura della prevenzione. Il ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di interventi concreti e di un impegno condiviso per creare ambienti scolastici più sicuri. La sfida resta quella di trovare soluzioni efficaci e sostenibili, senza rinunciare alla qualità dell’educazione.

