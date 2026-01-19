mercosur ecco i veri rischi nei regolamenti ue per la tavola degli italiani

Il trattato di libero scambio tra Ue e Mercosur recentemente ratificato presenta alcune criticità legate ai regolamenti europei. Questi rischi, ancora poco discussi, possono influire sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti alimentari destinati alla tavola degli italiani. È importante comprendere le implicazioni di questo accordo e i potenziali effetti sulle normative e sulla tutela dei consumatori nel contesto europeo.

I rischi nel trattato di libero scambio fra Ue e Mercosur ratificato ieri ad Asuncion, capitale del Paraguay, da Ursula von del Leyen, sono amplificati dai regolamenti europei. Il sistema di etichettatura “armonizzato” rende quasi impossibile per il consumatore individuare l’origine delle materie prime utilizzate. Un meccanismo frutto dello strapotere tedesco a Bruxelles, con la Germania impegnata a nascondere il più possibile i Paesi di provenienza di salumi, formaggi e non solo. Da noi le etichette sono molto più trasparenti in virtù di un pacchetto di decreti approvati e reiterati dai governi Italiani a partire dal 2017. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Accordo Ue-Mercosur, rischi per Macerata"

La sezione di Macerata della Lega e il gruppo consiliare esprimono la loro solidarietà agli agricoltori locali e marchigiani, in risposta alle tensioni generate dall’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur. La questione solleva preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sul settore agricolo della zona, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni di questo accordo per le imprese e le comunità locali.

"I nostri produttori danneggiati dal trattato Ue-Mercosur. E rischi anche per i consumatori"

L’accordo tra l’UE e il Mercosur sta per essere firmato, con la visita della presidente von der Leyen in Paraguay. Tuttavia, i produttori italiani segnalano danni potenziali e rischi per i consumatori. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questo trattato, che potrebbe influire sulla nostra economia agricola e sulla qualità dei prodotti.

Via i dazi al 91% degli scambi, ecco l'intesa Ue-Mercosur - Automobili e tessili, ma anche cioccolato, vino, whisky e altri alcolici. ansa.it