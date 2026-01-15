accordo ue mercosur rischi per macerata

La sezione di Macerata della Lega e il gruppo consiliare esprimono la loro solidarietà agli agricoltori locali e marchigiani, in risposta alle tensioni generate dall’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur. La questione solleva preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sul settore agricolo della zona, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni di questo accordo per le imprese e le comunità locali.

Piena solidarietà agli agricoltori maceratesi e marchigiani da parte della sezione di Macerata della Lega e dal gruppo consiliare Lega Macerata, in un contesto di tensioni politiche e preoccupazioni nel mondo agricolo italiano per l' accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi Mercosur. "L'ingresso massiccio di prodotti sudamericani – spiega Aldo Alessandrini (foto), capogruppo e segretario della Lega a Macerata – (verosimilmente realizzati con standard ambientali, sanitari e di tutela dei lavoratori meno rigorosi di quelli europei e con costi di produzione diversi) rischia di comprimere i prezzi, indebolire la competitività delle produzioni italiane e mettere in difficoltà migliaia di aziende, soprattutto piccole e medie, del made in Italy agroalimentare.

