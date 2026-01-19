Mercato unico in affanno | nel 2024 crollano gli scambi interni all’UE per la prima volta in dieci anni

Nel 2024, gli scambi commerciali tra i paesi dell’Unione Europea hanno registrato un calo, segnando la prima diminuzione in quasi dieci anni. Questa variazione riflette un cambiamento nel mercato interno, che potrebbe influenzare le dinamiche economiche e le politiche commerciali dell’UE. Analizzare le cause e le implicazioni di questa flessione è importante per comprendere le sfide attuali e future del mercato unico europeo.

Nel 2024 gli scambi commerciali tra gli Stati membri dell’Unione Europea sono diminuiti per la prima volta dopo quasi un decennio di crescita continua. Un segnale che mette in luce la fragilità del mercato unico europeo, sempre più esposto alle barriere interne, alla frammentazione normativa e all’ aumento dei costi energetici. Secondo una bozza di relazione della Commissione Europea, il commercio intracomunitario, misurato in percentuale del PIL dell’Unione, scenderà dal 23,5% del 2023 al 22% nel 2024. Un arretramento che arriva nonostante le dichiarazioni politiche a favore di un rilancio del mercato unico, in una fase in cui l’UE subisce crescenti pressioni economiche da Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mercato unico in affanno: nel 2024 crollano gli scambi interni all’UE per la prima volta in dieci anni Il Lens campione d’inverno in Ligue 1 per la prima volta in dieci anni, l’ex Udinese Thauvin tra i trascinatori

Mercato unico fallito: cala il commercio tra gli Stati della Ue

Il mercato unico europeo sta mostrando segni di rallentamento, con una diminuzione degli scambi tra gli Stati membri.

Il mercato unico europeo sta mostrando segni di rallentamento, con una diminuzione degli scambi tra gli Stati membri. La crescente difficoltà nel raggiungere accordi commerciali e il calo dei consumi e dei redditi interni influenzano l'economia europea, mentre altri mercati come la Cina continuano a riprendersi. In questo contesto, l'Europa valuta partnership con Sudamerica e India per sostenere il commercio e stimolare la crescita.

