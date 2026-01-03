Il Lens campione d’inverno in Ligue 1 per la prima volta in dieci anni l’ex Udinese Thauvin tra i trascinatori

Il Lens si è laureato campione d'inverno di Ligue 1 per la prima volta in dieci anni, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Tolosa. Con 40 punti in 17 giornate, supera il PSG in classifica. Tra i protagonisti della squadra figura anche l’ex Udinese Thauvin, che ha contribuito al buon andamento del club nella prima metà della stagione.

Grazie alla vittoria contro il Tolosa per 3-0, il Lens si è laureato campione d’inverno di Francia con 40 punti in 17 giornate, superando il Psg. Il Lens campione d’inverno in Ligue 1. Le Parisien scrive: Il Lens si è assicurato il titolo onorifico di “campione d’inverno” della stagione. Dopo il settimo successo di fila in campionato, hanno 40 punti e sono a +4 sul Psg che deve ancora giocare, ndr. Gli uomini di Pierre Sage non potranno essere raggiunti alla fine di questa giornata. Fino alla stagione 2023-24, è stato necessario attendere la 19esima giornata di campionato per raggiungere questo status, poiché le partite erano 38 in totale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

