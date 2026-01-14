Mercato unico fallito | cala il commercio tra gli Stati della Ue

Il mercato unico europeo sta mostrando segni di rallentamento, con una diminuzione degli scambi tra gli Stati membri. La crescente difficoltà nel raggiungere accordi commerciali e il calo dei consumi e dei redditi interni influenzano l'economia europea, mentre altri mercati come la Cina continuano a riprendersi. In questo contesto, l'Europa valuta partnership con Sudamerica e India per sostenere il commercio e stimolare la crescita.

