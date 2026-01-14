Mercato unico fallito | cala il commercio tra gli Stati della Ue
Il mercato unico europeo sta mostrando segni di rallentamento, con una diminuzione degli scambi tra gli Stati membri. La crescente difficoltà nel raggiungere accordi commerciali e il calo dei consumi e dei redditi interni influenzano l'economia europea, mentre altri mercati come la Cina continuano a riprendersi. In questo contesto, l'Europa valuta partnership con Sudamerica e India per sostenere il commercio e stimolare la crescita.
Si cercano accordi con Sudamerica o India mentre a casa nostra rallentano gli scambi. Scendono consumi e redditi, ride la Cina. La morbosa attenzione riservata ai dazi imposti da Donald Trump non ha portato bene all’Unione europea, che continua a picconare quella che dovrebbe essere la sua reale ragione d’essere, ovvero il mercato unico.Secondo una bozza del rapporto annuale sulla salute del mercato unico dell’Unione, il commercio tra gli Stati membri in percentuale sul Pil è sceso dal 23,8% del 2023 al 22% del 2024. La bozza del documento, la cui versione ufficiale è attesa per la fine di questo mese, è stata vista dal Financial Times che ha rilanciato la notizia. 🔗 Leggi su Laverita.info
