Mercato Napoli Di Marzio mette in chiaro tutto! Annuncio su Lookman e non solo

Nel mercato del Napoli, le ultime ore hanno portato diverse novità. Giovanni Manna, direttore sportivo, lavora per definire le uscite imminenti e le possibili entrate, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere la competitività della squadra. Tra le voci più insistenti, l’attenzione si concentra su Lookman e altri potenziali acquisti, mentre si cerca di completare le operazioni nel rispetto delle tempistiche.

Le ultime ore del Napoli sono state piuttosto intense sotto il punto di vista del mercato. Tra uscite ormai vicine alla fumata bianca e potenziali entrate da stabilire, il direttore sportivo Giovanni Manna intende sistemare la rosa per mantenere alta la competitività nell'immediato ed in prospettiva. Oltre agli addii di Lucca e Noa Lang sempre più prossime alla realtà, si è parlato tanto dei possibili nuovi innesti, con nomi intriganti come En-Nesyri, Maldini e Lookman esaminati sotto ogni punto di vista. Cessioni in vista per il Napoli: il punto di Gianluca Di Marzio. Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui nomi più chiacchierati in casa Napoli per ciò che riguarda le operazioni in uscita.

Il Napoli potrà fare mercato solo quando saranno ufficialmente effettuate le eventuali cessioni di Lang e Lucca. La società partenopea ha un solo modo per acquistare giocatori:

Mercato #Napoli, #Lang e #Lucca in uscita. #EnNesyri: si decide x.com

