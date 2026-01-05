Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Barcellona si avvicina all'acquisto di Joao Cancelo. Questa trattativa potrebbe rappresentare un'importante novità nel mercato dei trasferimenti per il difensore portoghese. Restano da seguire aggiornamenti e dettagli su questa operazione, mentre il calciomercato continua a muoversi con vari sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona è ad un passo da Joao Cancelo. Segui le ultimissime sui nerazzurri sul calciomercato. Il calciomercato internazionale sta vivendo ore frenetiche attorno alla figura di Joao Cancelo, laterale difensivo portoghese celebre per la sua straordinaria tecnica individuale e la capacità di agire come regista aggiunto. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, citate dalla fonte Fabrizio Romano, il futuro dell’ex Manchester City sembra ormai tracciato: la trattativa tra il Barcellona e l’ Al-Hilal, club saudita protagonista di investimenti faraonici, si sta dirigendo velocemente verso il traguardo finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona è ad un passo da Joao Cancelo. L’annuncio di Di Marzio

