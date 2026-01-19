Il mercato dell’Inter riserva ancora novità importanti, con l’incertezza su Mlacic e le possibili alternative dalla Serie A. Dopo settimane di trattative, sembra che la cessione del giocatore sia sfumata, sorprendendo molti. Marotta e il club devono ora valutare altre opzioni, mentre alcuni club italiani mostrano interesse per i profili emergenti. La situazione si mantiene aperta, con attenzione rivolta alle prossime mosse di mercato e alle eventuali novità in arrivo.

Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A

Cancelo si allontana dall’Inter? Il Barcellona rompe gli indugi con l’Al Hilal: la mossa che ha gelato Marotta!

Se Cancelo si allontana dall’Inter, le trattative di mercato si fanno più complesse. Intanto, il Barcellona ha accelerato sui passi con l’Al Hilal, una mossa che potrebbe influenzare le strategie della società nerazzurra. In questo contesto, gli aggiornamenti provenienti dalla Spagna e dai club coinvolti indicano una fase di grande incertezza, con ripercussioni anche sulle decisioni di Viale della Liberazione.

Mercato Inter, Khephren Thuram sfuma definitivamente. E per Frattesi…

L'operazione per l'acquisto di Khephren Thuram da parte dell'Inter sembra ormai impossibile, con le trattative ormai chiuse. Nel frattempo, l'attenzione si sposta su altri possibili rinforzi, tra cui Frattesi, che continua a essere al centro delle voci di mercato. La sessione estiva si avvicina e le strategie dei nerazzurri si fanno sempre più chiare.

