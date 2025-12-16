L'operazione per l'acquisto di Khephren Thuram da parte dell'Inter sembra ormai impossibile, con le trattative ormai chiuse. Nel frattempo, l'attenzione si sposta su altri possibili rinforzi, tra cui Frattesi, che continua a essere al centro delle voci di mercato. La sessione estiva si avvicina e le strategie dei nerazzurri si fanno sempre più chiare.

© Internews24.com - Mercato Inter, Khephren Thuram sfuma definitivamente. E per Frattesi…

Inter News 24 Mercato Inter, l’arrivo del centrocampista francese a Milano pare essere sfumato in maniera definitiva. E per quanto riguarda Frattesi invece.. Le voci di calciomercato su un clamoroso scambio tra Juventus e Inter, che avrebbe visto il centrocampista francese Khéphren Thuram vestire la maglia nerazzurra e il mediano italiano Davide Frattesi approdare a Torino, sono state definitivamente smentite. Dopo le recenti dichiarazioni dell’ex difensore e dirigente bianconero Giorgio Chiellini, è arrivata anche la conferma del giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha chiarito la situazione dagli studi di Sky Sport. Internews24.com

BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! INTRECCIO INTER-JUVE : FRATTESI PER KHEPHREN THURAM!!!

La notizia è inserita insieme ad articoli e contenuti correlati disponibili.

Sky – Frattesi-Thuram, Chiellini smonta: Khéphren non in vendita. Ma vedremo se la Juve… - Gianluca Di Marzio ha parlato delle voci su uno scambio tra i due centrocampisti e non ha escluso l'interesse dei bianconeri per il nerazzurro ... msn.com