Cancelo si allontana dall’Inter? Il Barcellona rompe gli indugi con l’Al Hilal | la mossa che ha gelato Marotta!

Se Cancelo si allontana dall’Inter, le trattative di mercato si fanno più complesse. Intanto, il Barcellona ha accelerato sui passi con l’Al Hilal, una mossa che potrebbe influenzare le strategie della società nerazzurra. In questo contesto, gli aggiornamenti provenienti dalla Spagna e dai club coinvolti indicano una fase di grande incertezza, con ripercussioni anche sulle decisioni di Viale della Liberazione.

I Blaugrana ora fanno sul serio Arrivano aggiornamenti tutt’altro che positivi per la dirigenza di Viale della Liberazione sul fronte più caldo di gennaio. Il piano di riportare a Milano Joao Cancelo per rinforzare la rosa di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

