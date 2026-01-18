Groenlandia Trump annuncia dazi | scontro Stati Uniti-Europa

La recente proposta di dazi annunciata da Donald Trump in relazione alla Groenlandia ha riacceso le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Questa mossa si inserisce in un quadro di negoziati commerciali e dispute geopolitiche, evidenziando come le questioni territoriali possano influenzare le relazioni internazionali. Analizzare le implicazioni di questa decisione è importante per comprendere i possibili sviluppi futuri nelle dinamiche globali.

(Adnkronos) –Donald Trump gioca la carta dei dazi nella partita per la Groenlandia e la tensione con l’Europa sale alle stelle. I soldati di diversi paesi membri della Nato sbarcano sull’isola, per una missione simbolica a sostegno dell’integrità territoriale della Danimarca. Per il presidente degli Stati Uniti, è una sfida: Trump ha bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale americana e l’opposizione europea complica la missione. Quindi, ecco la ‘mossa’: dal primo febbraio tariffe al 10% per chi ha inviato i militari. Da giugno, tariffe al 25%. Il presidente americano delinea la strategia con un lungo posto sul social Truth. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Groenlandia, Trump annuncia dazi: scontro Stati Uniti-Europa Leggi anche: Trump annuncia dazi del 10% contro l'Europa, in vigore fino all'acquisto della Groenlandia: proteste in strada Leggi anche: La Groenlandia continua a fare gola agli Stati Uniti. Trump nomina Landry come “inviato speciale” e riaccende lo scontro con la Danimarca Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. Danimarca: “Siamo sorpresi”; Trump annuncia dazi al 10% per i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia: “Da loro…; Ue, riunione d’emergenza per dazi di Trump a otto paesi sul dossier Groenlandia; Trump annuncia dazi agli europei, 'in Groenlandia un gioco pericoloso'. Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. Danimarca: “Siamo sorpresi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. tg24.sky.it

Groenlandia, Trump alza il tiro: dazi del 10% a Paesi che hanno inviato truppe - Donald Trump va all'attacco sul dossier Groenlandia e annuncia dazi fino al 10% dal primo febbraio nei confronti degli Paesi europei (Danimarca, ... msn.com

Trump insiste sulla Groenlandia e minaccia dazi contro Paesi Ue fino al 25% - Le tariffe resteranno in vigore “fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia” ... dire.it

Venezuela, Groenlandia: Trump senza limiti | Globally

Trump annuncia dazi per chi si oppone all'annessione della Groenlandia. "Inaccettabili", denunciano i leader Ue - facebook.com facebook

#Groenlandia, #Trump: dazi del 10% ai Paesi #Ue che hanno inviato truppe x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.